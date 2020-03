【KTSF】

環保人士會自己攜帶杯子去買咖啡,避免使用用完即棄的紙杯,不過受到新型冠狀病毒疫情影響,北美地區的Starbucks決定暫時停止使用顧客自己帶來的杯。

Starbucks週三宣布新的措施,一律使用一次性紙杯,這段期間,如果顧客自備了杯去買咖啡,雖然不可以使用,但Starbucks仍然會按照一貫做法,給顧客一毫子的折扣,並強調停用顧客自備的杯只是暫時性,將會密切關注事態發展,隨時作出變動。

不過週四灣區有顧客到Starbucks,發現仍然可以使用自備的杯。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。