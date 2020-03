南韓實施口罩限購令 確診病患破6千

【有線新聞】

南韓週四上半天再多322人確診,累計6,088人染病,增至42人死,當局實施口罩限購令,而北韓領袖金正恩致函南韓總統文在寅討論應對疫情和半島局勢。

南韓疫情過去三日,單日新增病例都有減少,當局對大邱地區新天地教徒有徵狀的人檢測接近尾聲,預測確診者會逐漸減少,而住在大邱的兩名駐韓美軍家屬證實確診。

為了確保口罩供應穩定,當局實施限購令,民眾下週起購買時需出示身份證,每人每週只能購買2個。

另外,口罩未來一個月的每日產量,由1,000萬個增至1,400萬個,並且全面禁止出口,藥房、郵局和超市等指定地點,口罩每日供應量增加一倍。

南韓說總統文在寅週三收到北韓領袖金正恩的親筆信,慰問正在抗疫的南韓人,堅信南韓能夠戰勝疫情。

金正恩同時關心文在寅健康,會默默支持他,文在寅回信表示感謝,這次是兩韓領袖今年首次通信。

金正恩在信中,有提到對朝鮮半島局勢的看法,但出於外交禮儀,南韓沒有公開具體內容。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。