Santa Clara縣第3區縣議席選舉 朱感生李洲曉進複選（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

競爭激烈的Santa Clara縣第3選區縣議員選舉，一如預期，沒有候選人拿到超過一半選票，兩名華裔候選人朱感生、李洲曉將進入11月的複選。

Santa Clara縣第三選區縣議員有4位候選人，開票結果，朱感生獲得33.31%選票，李洲曉獲得28.16%選票，由於兩人都沒有過半 ，將進入11月的複選。

在加州眾議員第25選區方面，由於朱感生換跑道不尋求連任，這次共有9名候選人參選，其中8位是民主黨。

開票結果，唯一的共和黨候選人Bob Brunton以23.98%領先，第二高票是華裔李天明（Alex Lee），獲得15.94%的選票，兩人將進入11月的複選。

Bob Brunton是前任Ohlone College校董，李天明曾經負責加州眾議員羅達倫的政策撰寫。

在聖荷西第十選區，華裔候選人王葆蓉（Helen Wang）獲得22.77%選票，排名第二，但是他的對手，科技人Matt Mahan獲得57.74%選票，高票當選。

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