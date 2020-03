Santa Clara縣第3區縣議席選舉 朱感生李洲曉進複選（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

競爭激烈的Santa Clara縣第3選區縣議員選舉,一如預期,沒有候選人拿到超過一半選票,兩名華裔候選人朱感生、李洲曉將進入11月的複選。

Santa Clara縣第三選區縣議員有4位候選人,開票結果,朱感生獲得33.31%選票,李洲曉獲得28.16%選票,由於兩人都沒有過半 ,將進入11月的複選。

在加州眾議員第25選區方面,由於朱感生換跑道不尋求連任,這次共有9名候選人參選,其中8位是民主黨。

開票結果,唯一的共和黨候選人Bob Brunton以23.98%領先,第二高票是華裔李天明(Alex Lee),獲得15.94%的選票,兩人將進入11月的複選。

Bob Brunton是前任Ohlone College校董,李天明曾經負責加州眾議員羅達倫的政策撰寫。

在聖荷西第十選區,華裔候選人王葆蓉(Helen Wang)獲得22.77%選票,排名第二,但是他的對手,科技人Matt Mahan獲得57.74%選票,高票當選。

