【KTSF】

北灣Sonoma縣衛生服務局週四表示,該縣有第二名居民確診感染新型肺炎病毒,這名病人曾乘坐從舊金山往墨西哥的Grand Princess郵輪。

Sonoma縣於週一出現首宗確診病例,目前兩名病人正在當地一間醫院隔離治療。

衛生局指,該縣共有78人曾於2月11日至21日期間乘坐該艘郵輪,當中25人乘坐穿梭巴士返回Sonoma縣,當中兩人被確診,衛生局已將消息告知其他乘客。

從下船當日起計,14天觀察期將於週五傍晚結束,如果餘下這批乘客沒有出現症狀,代表他們應沒有受感染。

