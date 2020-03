【KTSF】

舊金山列治文區一名亞裔女長者,從家裡倒車外出時撞倒一名女行人。

現場是列治文區43 Avenue夾Balboa街,警方表示,週三早上9點幾,收到一名駕駛者報案,說自己可能撞到人。

警方抵達現場後,發現一名長者被壓在汽車下面,警方表示,肇事司機說,她從家裡倒車時,看不見有行人,但感到自己撞倒人,於是報警。

根據一個攝影師提供的資料,被撞倒的是一名80多歲的亞裔女長者,身上沒有身份證明,她被送到舊金山總醫院,傷勢嚴重,有生命危險。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。