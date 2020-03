【KTSF】

舊金山聯合校區週四表示,Lowell高中一名學生的家人因為感染新型冠狀病毒需要接受治療,校區決定暫時關閉Lowell高中。

校區表示,關校的決定是為審慎起見而作出,同時希望保障社區的安全和健康。

校區表示,該名學生已在午飯時間離開校園,也並非懷疑受感染,但目前已自我隔離。

