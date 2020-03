舊金山多項選舉結果出爐 商舖空置稅提案料過關（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的選舉已經有了初步的點票結果,3個高等法院法官席位全部由進步派包辦,在提案方面,備受爭議的商鋪空置稅,亦得到3分之2的贊成票,預計會順利通過。

舊金山高等法院法官第一席,公辯律師伊瑪麗以近六成四的得票率,擊敗越華裔的法庭委員李華平,李華平得票率約是三成六。

至於由兩名華裔競逐的第十八席,香港移民第二代、現任公辯律師唐加玲得票率約五成六,擊敗租務法官周柔安當選,周柔安得票率約四成三。

競爭最激烈的是第21席,租務律師金嘉莉暫時以50.03%得票率領先對手,現任舊金山檢控官、南亞裔的興仁義,雙方差距只有600多票,未能確認最終勝負。

爭取連任、代表舊金山的加州參議員威善高,得票率約五成六,與主要對手、同樣是民主黨,被喻為進步派的Jackie Fielder一同進入11月選舉再度競爭,Fielder的得票率約三成一。

舊金山的提案方面,為舊金山市立大學籌措經費的A提案,建議發行8.45億元公債,來修理和維護市立大學的設施,進行防震安全改善工程,A提案以超過七成的贊成票獲得通過。

同樣是發公債的B提案,建議發行6億2千850萬元公債,來改善消防、防地震等設施,以及其他應急服務,B提案得到超過八成選民的支持獲得通過。

舊金山C提案關於舊金山房屋管理局前僱員,當中退休職員的醫療健保福利提案,C提案獲得超過六成八的贊成票可獲通過。

提案中最受爭議的是D提案,建議對空置店鋪的業主或承租店鋪的租客徵收一項空置稅,當中華埠及Clement街等地區可獲豁免,提案需要3分之2的贊成票才獲通過,現在贊成的選民剛剛超過六成八,過了通過的門檻,不過仍未肯定最終能否通過。

E提案建議將5萬平方呎以上的大型辦公室計劃的年度配額,與可負擔房屋的建成數量掛勾,如果每年興建的可負擔房屋數量不達標,可批准興建的大型辦公室項目亦會相對減少,E提案得到近五成半的贊成票,通過的形勢較樂觀。

根據選務處的資料顯示,現時舊金山還有數萬份郵寄選票未點算,法官第21席及D提案的結果隨時有可能改變。

