舊金山多項選舉結果出爐 商舖空置稅提案料過關（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的選舉已經有了初步的點票結果，3個高等法院法官席位全部由進步派包辦，在提案方面，備受爭議的商鋪空置稅，亦得到3分之2的贊成票，預計會順利通過。

舊金山高等法院法官第一席，公辯律師伊瑪麗以近六成四的得票率，擊敗越華裔的法庭委員李華平，李華平得票率約是三成六。

至於由兩名華裔競逐的第十八席，香港移民第二代、現任公辯律師唐加玲得票率約五成六，擊敗租務法官周柔安當選，周柔安得票率約四成三。

競爭最激烈的是第21席，租務律師金嘉莉暫時以50.03%得票率領先對手，現任舊金山檢控官、南亞裔的興仁義，雙方差距只有600多票，未能確認最終勝負。

爭取連任、代表舊金山的加州參議員威善高，得票率約五成六，與主要對手、同樣是民主黨，被喻為進步派的Jackie Fielder一同進入11月選舉再度競爭，Fielder的得票率約三成一。

舊金山的提案方面，為舊金山市立大學籌措經費的A提案，建議發行8.45億元公債，來修理和維護市立大學的設施，進行防震安全改善工程，A提案以超過七成的贊成票獲得通過。

同樣是發公債的B提案，建議發行6億2千850萬元公債，來改善消防、防地震等設施，以及其他應急服務，B提案得到超過八成選民的支持獲得通過。

舊金山C提案關於舊金山房屋管理局前僱員，當中退休職員的醫療健保福利提案，C提案獲得超過六成八的贊成票可獲通過。

提案中最受爭議的是D提案，建議對空置店鋪的業主或承租店鋪的租客徵收一項空置稅，當中華埠及Clement街等地區可獲豁免，提案需要3分之2的贊成票才獲通過，現在贊成的選民剛剛超過六成八，過了通過的門檻，不過仍未肯定最終能否通過。

E提案建議將5萬平方呎以上的大型辦公室計劃的年度配額，與可負擔房屋的建成數量掛勾，如果每年興建的可負擔房屋數量不達標，可批准興建的大型辦公室項目亦會相對減少，E提案得到近五成半的贊成票，通過的形勢較樂觀。

根據選務處的資料顯示，現時舊金山還有數萬份郵寄選票未點算，法官第21席及D提案的結果隨時有可能改變。

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