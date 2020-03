【KTSF】

南灣Santa Clara縣週四宣布新增6宗新型肺炎感染個案,鑑於確診個案日增,Santa Clara縣公共衛生局呼籲民眾延後或取消舉辦有人多聚集的聚會或大型社區活動。

Santa Clara縣已累計20宗確診個案,衛生局已針對職場更新指引,希望僱主能聽從,減低人多聚集的機會。

衛生局建議,僱主應減少僱員非必要的工幹外遊,減少需要親身參加的會面或會議,並考慮讓合適的僱員在家工作,同時暫時容許請病假的僱員無須出示醫生證明文件,因為診所在這段期間可能非常繁忙,或未能即時準備相關文件。

縣政府也建議延後或取消舉行大型活動,但暫時未建議關閉學校,除非出現急切或特殊的狀況。

