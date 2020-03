【KTSF】

中半島San Mateo縣設立熱線電話,專門回答大眾對於新型冠狀病毒的問題。

電話號碼是:(650) 363-4422,將於週三中午前啟用,到時會有翻譯服務,協助不講英文的人士。

服務時間是星期一到星期五,早上7點到晚上7點。

San Mateo縣目前有一宗確診,以及有一宗撤僑人士確診。

