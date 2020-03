聖荷西學前幼兒學校有教師確診 校舍需關閉

【KTSF】

除舊金山的Lowell高中外,東灣和南灣也有兩間學校宣布停課,其中一間是位於南灣聖荷西的學前幼兒學校,原因是有教師確診新型冠狀病毒。

位於聖荷西市的Action Day Primary Plus學前幼兒學校週四在致家長的信中稱,位於Moorpark的校舍需要關閉至週一,因為校內一名教師確診新型肺炎。

校園負責人Jenna Valadao在信中說,Moorpark校舍會關閉以進行深層清潔,其餘9間校舍沒有受影響,會繼續開放給師生。

另外,奧克蘭(屋崙)聯合校區週三宣布,Aspire Monarch Academy週四及週五停課,因為校內一名教師有可能接觸到新型冠狀病毒。

校區稱,該名教師尚未確診,但校區為慎重起見決定該校停課兩天。

