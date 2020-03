【KTSF】

舊金山市長布里德週四宣布,舊金山出現兩宗新型肺炎確診個案,兩名患者目前正在舊金山兩間不同的醫院治療。

據當局透露,其中一名患者是男性,年約90餘歲,是長期病患,另一名患者是女性,年約40餘歲,二人近日都沒有外遊,也沒有與確診患者有接觸,其中一人情況嚴重。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax稱,兩宗病例由於感染源頭未明,很可能是社區傳染。

