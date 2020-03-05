Alameda、Contra Costa縣選民否決加銷售稅提案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週二的選舉，舊金山灣區多個縣市的增加銷售提案結果如何？

Alameda縣C提案，將增加全縣銷售稅0.5個百分點，為期20年，這筆稅收的八成，將用於育兒、學前及早期教育，另外兩成用於兒科保健，估計每年可為該縣增加1.5億元稅收。

結果有61%選民贊成，39%選民反對，沒有獲得所需的3分之2贊成票，無法通過，Alameda縣目前的銷售稅是9.25%。

聖荷西《水星報》的社論指出，C提案背後最大的支持者是舊金山加大Benioff兒童醫院，花了120萬元打廣告，但未來20年卻能收到千萬，甚至上億元回報。

另外，州府以及東灣奧克蘭（屋崙）等地方政府也有推行類似計劃，資助孩童教育和保健，因此C提案純屬浪費精力。

不過Alameda縣內的Emeryville市F提案，增加銷售稅0.25%用於公共安全及幼兒服務，包括降低財物及汽車盜竊案，加強社區安全，改善環境，有71%選民贊成獲得通過。

Emeryville目前的銷售稅是9.25% ，通過之後，銷售稅將變成9.5%。

東灣Contra Costa縣J提案也計劃未來35年增加銷售稅0.5%，每年增加稅收1.03億元，用於改善及發展公交系統，包括在Pittsburg和Antioch捷運站之間啟用新的環保列車服務eBART，並將eBART延伸至Brentwood，此外還將改善渡輪、公車服務、阻止捷運乘客逃票，以及改善交通燈系統。

不過提案只有49%的選民支持，沒有獲得所需的3分之2贊成票，無法通過。

該提案遭捷運員工工會Local 1021反對，認為使用柴油燃料的eBART並不環保，Contra Costa縣的銷售稅目前是8.25%。

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