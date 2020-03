Alameda、Contra Costa縣選民否決加銷售稅提案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週二的選舉,舊金山灣區多個縣市的增加銷售提案結果如何?

Alameda縣C提案,將增加全縣銷售稅0.5個百分點,為期20年,這筆稅收的八成,將用於育兒、學前及早期教育,另外兩成用於兒科保健,估計每年可為該縣增加1.5億元稅收。

結果有61%選民贊成,39%選民反對,沒有獲得所需的3分之2贊成票,無法通過,Alameda縣目前的銷售稅是9.25%。

聖荷西《水星報》的社論指出,C提案背後最大的支持者是舊金山加大Benioff兒童醫院,花了120萬元打廣告,但未來20年卻能收到千萬,甚至上億元回報。

另外,州府以及東灣奧克蘭(屋崙)等地方政府也有推行類似計劃,資助孩童教育和保健,因此C提案純屬浪費精力。

不過Alameda縣內的Emeryville市F提案,增加銷售稅0.25%用於公共安全及幼兒服務,包括降低財物及汽車盜竊案,加強社區安全,改善環境,有71%選民贊成獲得通過。

Emeryville目前的銷售稅是9.25% ,通過之後,銷售稅將變成9.5%。

東灣Contra Costa縣J提案也計劃未來35年增加銷售稅0.5%,每年增加稅收1.03億元,用於改善及發展公交系統,包括在Pittsburg和Antioch捷運站之間啟用新的環保列車服務eBART,並將eBART延伸至Brentwood,此外還將改善渡輪、公車服務、阻止捷運乘客逃票,以及改善交通燈系統。

不過提案只有49%的選民支持,沒有獲得所需的3分之2贊成票,無法通過。

該提案遭捷運員工工會Local 1021反對,認為使用柴油燃料的eBART並不環保,Contra Costa縣的銷售稅目前是8.25%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。