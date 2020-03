華裔女長者被公務車撞死 佩斯金承諾改善行人安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

星期日在舊金山田德隆區被一輛公務局汽車撞死的華裔女長者是華埠居民,市參事佩斯金(Aaron Peskin)週三到案發現場獻花悼念,並承諾會更積極推動改善行人安全。

市參事佩斯金帶同鮮花,在案發現場悼念67歲死者甄穗霞,並代表市府向死者一家道歉。

佩斯金透露,甄穗霞遺下丈夫及一名兒子,她一家住在華埠。

佩斯金說:「致甄女士、她的兒子及丈夫,我們感到非常抱歉。」

剛剛過去的星期日早上7點半左右,甄穗霞在Geary夾Taylor街過馬路時,一輛舊金山工務局的洗街車左轉時將她撞倒,甄穗霞送院後傷重死亡,警方仍在調查這宗事件。

佩斯金表示,案發這個路口已經安裝了不少保障行人的過路措施,包括移除路口的停車位,加裝這些柱,讓司機及行人可以看清楚彼此,他認為,今次車禍涉及人為疏忽。

佩斯金說:「我不想大家受我的推測影響,但很有可能,涉案的汽車當時是想繞過另一輛左轉的汽車,然後再轉左,而沒見到行人在過馬路,行人不論在舊金山任何地方,都有過路優先權。」

華埠交通改善會亦有派代表到場,他們希望警方及交通局加強對違例的司機執法,並促請駕駛者要自律,一切以行人安全為首要考慮。

此外,佩斯金指,為了改善行人安全,全市20個交通黑點將會進行道路改善工程,市參議會亦會推動在所有市府車輛上安裝行車記錄儀,並開始考慮在部分道路上禁止紅燈左轉的規例。

佩斯金說:「我們會繼續爭取加裝監視衝紅燈的攝錄機,這個計劃會擴展,同時我們正研究自動測速儀,所有這些措施正在實施,但已無法令周先生及甄女士回生。」

今次已經是一星期內第二宗致命行人車禍,第一宗距離這裡只有6個路口,死者是一名80歲的華裔男長者。

佩斯金透露,警方將會對第一宗案件的涉案司機提出起訴。

警方資料顯示,80歲的David Chow 2月14日在田德隆區Polk夾O’Farrell過馬路時,被一輛左轉的汽車撞倒,他其後被證實傷重死亡,肇事司機當時有留在現場協助調查。

