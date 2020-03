【KTSF】

南灣Palo Alto警方發佈上週日一間CVS藥房搶劫案閉路電視片段,希望民眾提供線索。

案發在上週日12點半左右,疑犯走入位於Middlefield Road 2701號一間CVS,向職員提交紙條,聲稱自己有槍,要職員交出一些處方藥,其後帶著一包藥物離開。

疑犯被指年約25至35歲,白人男子,身高5呎10吋左右,體重175磅,犯案時戴著紫黑色科羅拉多洛基隊棒球帽,深色太陽眼鏡,穿著藍色襯衫,外加一件黑色毛衣或外套,背著一個灰色的背包。

任何人如有線索,請和警方聯繫。

