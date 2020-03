【KTSF】

受新型肺炎疫情的影響,繼社交媒體Twitter之後,灣區再有多間大型公司鼓勵員工在家工作,希望減少員工接觸到病毒的機會。

微軟(Microsoft)鼓勵位於灣區及華盛頓州的員工從週一開始在家工作。

全美資產規模最大銀行JPMorgan,已經要求旗下一成員工在家工作,JPMorgan在灣區擁有近3,000名僱員。

由Facebook創始人Mark Zuckerberg和他太太共同成立的慈善組織Chan Zuckerberg Initiative,因紅木城辦公室的一名員工有感染新冠肺炎的風險,而從本週起要求所有員工在家工作,同時徹底清潔辦公場地。

