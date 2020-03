意大利警搜口罩等裝備疑涉網上詐騙 全國停課至月中

【有線新聞】

意大利確診病例增至逾3千宗、逾百人死,當局宣布全面停課及體育賽事閉門等措施,警方則正調查網上兜售防疫裝備的懷疑詐騙案。

警方在米蘭等地點搜獲大批口罩、手套等物品,疑犯涉嫌以大幅高於市價兜售這些物品,例如有在網上聲稱歐盟FFP3標準的口罩,一個便要近50歐元,折合約即400多港元;手術用口罩則賣近25歐元6個,即200多港元。

最重要是當局懷疑他們售賣的並非合規格產品,無法提供防菌、防病毒保護,並非疑犯所聲稱可完全防備新型冠狀病毒。

意大利當地的病例繼續急升下,政府決定全國所有學校及高等院校全面停課至3月15日,當局又宣布所有體育賽事在4月初前閉門作賽,包括足球的意甲聯賽及六國橄欖球錦標賽。

新增病例包括西北部城市皮亞琴察的市長巴爾別里,她在Facebook公布檢測呈陽性的消息,指在家中隔離之餘,會繼續指揮地方抗疫。

