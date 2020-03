疫情爆發衝擊華爾街股市 道指週四下滑近千點

【KTSF 吳倩妤報導】

市場憂慮新型肺炎疫情爆發,嚴重衝擊環球經濟,資金再度撤出股市避險,令華爾街股市週四再受壓。

市場憂慮疫情爆發,嚴重衝擊環球經濟,投資者再度把資金撤出股市避險,華爾街股市不單未能承接週三的升勢,反而一開市就下跌,跌勢持續至收市。

道指收市下跌969點,即3.58%,S&P 500下跌3.4%,而Nasdaq就下跌3.1%。

與此同時,十年期國庫債券亦跌至新低至0.901,三十年期借貸利率亦跌至近50年新低至3.29厘。

Saint Louis聯儲銀行總裁James Bullard在彭博訪問中表示,儲局的政策適當,同時淡化月中進一步減息的機會,指出就目前數據看來,利率政策已調整到正確位置。

不過最新褐皮書揭示,新冠肺炎疫情開始衝擊國內經濟,報告透露截至2月24日為止,全國12個聯儲地區的經濟溫和增長,但有跡象顯示旅遊業受創,製造業雖然也在擴張,但部分供應鏈因疫情而受阻,且多個地區表示生產商擔心未來幾星期衝擊將更大。

數據方面,上星期首次申領失業救濟人數減少3,000人至21.6萬人,較市場預期多1,000人,反映勞工市場仍穩健,尚未受疫情衝擊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。