【KTSF】

加州州長紐森提出加州有史以來金額最大的學校公債提案,不過被選民否決。

加州13號提案提出發行150億元公債,用以維修和興建公立學校,週二的選舉,44%的選民投贊成票,56%的選民投反對票,提案被否決。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。