超級星期二後形勢逆轉 拜登黨代表票反超前桑德斯

經過超級星期二的民主黨總統提名初選之後,富商彭博退選,拜登迎頭趕上,追平對手桑德斯,呈現拜登與桑德斯對決的形勢。

在超級星期二14州,民主黨總統初選過後,彭博只是在美屬領地薩摩亞勝出,他宣布退選,並轉為支持拜登,他強調要團結民主黨,擊敗特朗普。

彭博說:「擊敗特朗普要團結一致,令參選人做得最好,昨天的投票過後清楚顯示,這參選人就是我的朋友拜登。」

拜登在十個州勝出,由德州以至麻省、明尼蘇達州等,當中大部份是南部的州份。

黨內對手桑德斯就在自己家鄉佛蒙特州,以及擁有最多黨代表票的加州等4個州勝出。

華倫的表現不理想,現時正在評估她的參選勝算,可能要看定下星期另一場多個州同日舉行的初選。

對於在今次超級星期二並沒有取得大勝,桑德斯感覺有一點挫敗,他揚言會奮力戰鬥到底,擊退拜登。

桑德斯說:「拜登與我有很不同的投票紀錄,我們對國家的願景也非常不同,我們的競選工程也很不同。」

桑德斯正設法透過前總統奧巴馬的電視宣傳攻勢,希望拉攏非洲裔選民的票源,週二的選舉結果顯示,非洲裔多數投向拜登。

拜登也非常感謝在黨內宣布退選的兩名參選人Amy Klobuchar和布提捷的支持。

拜登說:「人們談論一個革命,我們開始一個運動,投票率增加有利我們。」

至今拜登得到的黨代表票有435張,桑德斯就得到381票,華倫就遠遠落後,只得26張代表票,參選人必須得到所需的1,991張代表票,才可以在7月的黨代表大會中取得提名出線。

如果無人取得這個票數,民主黨的700多位超級黨代表到時便加入,會同其他普通黨代表推選候選人。

