超級星期二後形勢逆轉 拜登黨代表票反超前桑德斯

【KTSF 張麗月報導】

經過超級星期二的民主黨總統提名初選之後，富商彭博退選，拜登迎頭趕上，追平對手桑德斯，呈現拜登與桑德斯對決的形勢。

在超級星期二14州，民主黨總統初選過後，彭博只是在美屬領地薩摩亞勝出，他宣布退選，並轉為支持拜登，他強調要團結民主黨，擊敗特朗普。

彭博說：「擊敗特朗普要團結一致，令參選人做得最好，昨天的投票過後清楚顯示，這參選人就是我的朋友拜登。」

拜登在十個州勝出，由德州以至麻省、明尼蘇達州等，當中大部份是南部的州份。

黨內對手桑德斯就在自己家鄉佛蒙特州，以及擁有最多黨代表票的加州等4個州勝出。

華倫的表現不理想，現時正在評估她的參選勝算，可能要看定下星期另一場多個州同日舉行的初選。

對於在今次超級星期二並沒有取得大勝，桑德斯感覺有一點挫敗，他揚言會奮力戰鬥到底，擊退拜登。

桑德斯說：「拜登與我有很不同的投票紀錄，我們對國家的願景也非常不同，我們的競選工程也很不同。」

桑德斯正設法透過前總統奧巴馬的電視宣傳攻勢，希望拉攏非洲裔選民的票源，週二的選舉結果顯示，非洲裔多數投向拜登。

拜登也非常感謝在黨內宣布退選的兩名參選人Amy Klobuchar和布提捷的支持。

拜登說：「人們談論一個革命，我們開始一個運動，投票率增加有利我們。」

至今拜登得到的黨代表票有435張，桑德斯就得到381票，華倫就遠遠落後，只得26張代表票，參選人必須得到所需的1,991張代表票，才可以在7月的黨代表大會中取得提名出線。

如果無人取得這個票數，民主黨的700多位超級黨代表到時便加入，會同其他普通黨代表推選候選人。

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