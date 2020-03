新型肺炎5死者據報來自華盛頓州同一安老院（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國新型肺炎有121宗,死亡個案增加至9人,死者全部來自華盛頓州,據報指其中5人曾經入住同一間安老院。

華盛頓州的King縣一共有21宗個案,其中9人死亡,當中有3女兩男曾入住該縣Life Care Center of Kirkland安老院,在最近兩星期內死亡。

該縣週二新增的7宗確診個案中,有4宗懷疑同該間安老院相關,包括兩名員工、一名長者,以及一名常客,須要居家隔離。

安老院內50幾名長者和員工需要接受檢測,週二禁止訪客進入,有些無法入去探親的家屬表示很擔心。

另外,聯邦疾控中心(CDC)表示,全國有多個州出現首宗確診個案,包括佛羅里達州、喬治亞州、新罕布什爾州、紐約州和羅德島等,當中大部份患者最近曾經去過意大利,紐約州的首宗患者就去過伊朗,累計全國有121人染病,15個州份有確診個案。

鑑於疫情擴散,主流媒體透露,聯邦衛生部官員週二向國會參議院一個委員會表示,特朗普政府正在考慮將感染新冠病毒的無健保人士列為聯邦災難病人,由政府支付他們的新型肺炎醫療費,如果成事,國會可以將有關費用列入緊急開支法案在本週內,交由參眾兩院表決,消息指兩院兩黨都會支持通過。

對於特朗普週一召集各大藥廠的行政首長催促他們及美國的科學家,盡快研發出對抗新冠狀病毒的疫苗。

他週二到訪國立衛生研究院時,國立過敏症與傳染病學院院長Anthony Faucet告訴他,疫苗的研發過程最快都會需要一年至一年半的時間,而有關的疫苗正在研發中,很快可以試驗,但他不能承諾太多。

