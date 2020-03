華爾街股市續震盪 道指週三勁升千點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續出現震盪,過去兩天大上大落之後,主要指數週三又狂升接近或超過4%。

美股週二大跌接近3%之後,週三強力反彈回升,早上一開市就明顯上升,升幅不斷擴大,直到收市,道瓊斯全日勁升1,173點,Nasdaq飆升334點,S&P 500也勁升126點,主要指數升幅接近或超過4%。

在過去5個交易日,股市大上大落,道指和S&P500已是第三次在收市時,飆升或大跌的幅度達到或超過4%。

股市升的原因除了因為聯儲局週二緊急減息半厘,放鬆銀根來支撐經濟之外,經過超級星期二14個州舉行民主黨總統初選後,富商彭博退選,拜登迎頭趕上,追平對手桑德斯,即是民主黨內的競爭漸趨明朗,大致上是拜登與桑德斯對決,這一點對股市有利。

此外,特朗普政府上星期宣布25億元緊急撥款計劃用來防控抗疫之外,國會兩黨的協調議員週三也同意另一個總值83億元的方案,去對抗在美國蔓延的新型冠狀病毒。

眾議院稍後會就這個方案表決,然後參議院就會在本星期較後時間表決,這個抗疫方案包括撥款資助疫苗研發、購買口罩、病毒檢測設施,以及其他醫療物資等,還有資助州和市政府抗疫,同時也會撥款資助其他國家抗疫。

另外,國際貨幣基金會(IMF)表示,將會提供500億美元救助方案,來幫助抗擊全球金融市場下滑。

IMF預測,全球今年的GDP可能跌低過去年預測的2.9%,也比預測今年GDP有3.3%調低超過0.4個百分點。

世界銀行也剛剛承諾調動120億美元資金,援助有需要的國家去對抗肺炎疫情。

