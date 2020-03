【KTSF】

南灣聖荷西市一間Safeway賣出上星期六1,200萬獎金的Super Lotto。

位於聖荷西Hamilton Avenue 1530號的Safeway超市,是售出彩券的超市,超市表示,中獎人已經出現。

如果該名中獎人選擇一次拿走獎金,扣除稅後可以拿到870萬元,而出售中獎獎劵的Safeway可以得到6萬元。

