南韓過去一日新增516人確診新型冠狀病毒,累積個案增至5,328宗,死亡人數增至32人。

軍方派士兵在首爾協助防疫,消毒地鐵站、車廂等公共設施,又在街上噴灑消毒液。

首爾政府向國會提交11萬7千億韓元的補充預算,相當於約764億港元,用於加強防疫及刺激經濟,特別對疫情嚴重的大邱市及慶尚北道撥款6千億韓元,以穩定就業。

