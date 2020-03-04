舊金山交通局擬徵夜間泊車費和提高違例泊車罰款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山交通局董事會週二討論是否實施徵收夜間泊車費，和提高違例泊車罰款。

市府報告顯示，市府的泊車費收入有稍微減少的趨勢，而違例泊車的罰款收入，在加強監控的情況下，預料將會提高。

報告指出，為了提高車位的供應，和制止開車人士因為找不到車位而在路上兜圈子或違例泊車，交通局考慮將一些最繁忙地方，流動性停車費的最高費額從目前的每小時8元，提高到每小時9元。

而舊金山目前的一般泊車收費時間是上午9點到下午6點，報告顯示，在收費時間以外越來越難找到車位，例如在Mission區，收費時間內有38%的機率可以找到車位，在收費時間以外，這機率減少到11%。

交通局將考慮是否將一些商用路段的泊車收費時間延長到晚上10點，並也將依據需求制訂收費，一些提供短時間泊車的綠色和白色位，也可能延長到晚上10點或更晚。

至於星期天在一些商用通道的收費時間則還在研究中。

這計畫預計在實行的第一年帶來300萬的收入，第二年收入是1,000萬，之後每年1,700萬。

而交通局也計畫提高一些違例泊車的罰款，例如堵塞路口交通，罰款從目前的110元提高到209元；在腳踏車道泊車，罰款從目前的142元提高到162元；在行人道上開電單車，罰款從目前的72元提高到112元；在防火道上泊車，罰款從目前的90元提高到162元；要是堵塞輪椅通道，罰款從目前的288元提高到400元。

交通局將徵詢商界和社區意見之後，在兩個星期後在預算中決定是否實施這些建議。

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