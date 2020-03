舊金山交通局擬徵夜間泊車費和提高違例泊車罰款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山交通局董事會週二討論是否實施徵收夜間泊車費,和提高違例泊車罰款。

市府報告顯示,市府的泊車費收入有稍微減少的趨勢,而違例泊車的罰款收入,在加強監控的情況下,預料將會提高。

報告指出,為了提高車位的供應,和制止開車人士因為找不到車位而在路上兜圈子或違例泊車,交通局考慮將一些最繁忙地方,流動性停車費的最高費額從目前的每小時8元,提高到每小時9元。

而舊金山目前的一般泊車收費時間是上午9點到下午6點,報告顯示,在收費時間以外越來越難找到車位,例如在Mission區,收費時間內有38%的機率可以找到車位,在收費時間以外,這機率減少到11%。

交通局將考慮是否將一些商用路段的泊車收費時間延長到晚上10點,並也將依據需求制訂收費,一些提供短時間泊車的綠色和白色位,也可能延長到晚上10點或更晚。

至於星期天在一些商用通道的收費時間則還在研究中。

這計畫預計在實行的第一年帶來300萬的收入,第二年收入是1,000萬,之後每年1,700萬。

而交通局也計畫提高一些違例泊車的罰款,例如堵塞路口交通,罰款從目前的110元提高到209元;在腳踏車道泊車,罰款從目前的142元提高到162元;在行人道上開電單車,罰款從目前的72元提高到112元;在防火道上泊車,罰款從目前的90元提高到162元;要是堵塞輪椅通道,罰款從目前的288元提高到400元。

交通局將徵詢商界和社區意見之後,在兩個星期後在預算中決定是否實施這些建議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。