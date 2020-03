【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣再增加3宗新症,累計14宗。

Santa Clara縣公共衛生部在網上公佈的資料顯示,新增確診的一名男病人需要住院,當局仍在調查染病源頭,另外兩名病人均為成年男性,兩人與一名確診的病人有密切接觸,兩名患者目前居家隔離。

中半島Atherton私立名校Menlo學校宣布,由於一名教職員曾經接觸一個在週二證實對新型冠狀病毒呈陽性反應的親戚,學校為謹慎起見,週三開始停課直至週末為止,期間學校會徹底清潔校內設施。

Contra Costa縣週三出現首宗確診,患者本身有長期慢性病,情況危殆,目前正調查他的感染來源。

另外有3名患者從Travis空軍基地隔離營送到該縣的醫院治療。

