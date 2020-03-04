聖荷西工業區發生四級大火 無人傷亡

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南灣聖荷西市區週二下午兩點多發生四級大火，大火引發的煙霧瀰漫在附近數英里範圍，附近商戶緊急疏散，所幸無人傷亡。

聖荷西消防官員表示，週二下午兩點多，聖荷西市中心以南的南十街1700號街區一個有很多修車廠的工業區，一處院子突然發生大火，後面還有一個襪子工廠，由於襪子工廠存放有燃油，導致大火一發不可收拾，形成四級火警，修車廠的大批輪胎和零件也都付之一炬。

目擊者Dougy Tru說：「我剛離開的時候，火勢猶如營火一樣，然後有黑煙，所見到的都是煙，火勢很大，我們現在大概離火場50碼，但在街道這一邊感覺，像是110度，太瘋狂了。」

另一名目擊者Juan Carrillo則說：「我打開閘門要把車移到裡面，轉頭回去竟看到巨大火焰，還有因為輪胎燃燒導致的黑煙，我很驚訝，因為沒有料想到會發生大火。」

大批消防人員前往滅火，並緊急疏散附近商戶及員工，火勢一度差點要延燒到旁邊的一間倉庫，還好在消防人員全力搶救下，將火勢撲滅，沒有危及到該間倉庫。

特別的是，打電話通報火警的正是聖荷西市消防局長Robert Sapien，因為火場就在消防局附近，消防局長在回辦公室途中發現了大火，因此迅速啟動滅火行動，所幸大火最終受控，沒有傷亡報告傳出。

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