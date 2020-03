聖荷西工業區發生四級大火 無人傷亡

【KTSF】

南灣聖荷西市區週二下午兩點多發生四級大火,大火引發的煙霧瀰漫在附近數英里範圍,附近商戶緊急疏散,所幸無人傷亡。

聖荷西消防官員表示,週二下午兩點多,聖荷西市中心以南的南十街1700號街區一個有很多修車廠的工業區,一處院子突然發生大火,後面還有一個襪子工廠,由於襪子工廠存放有燃油,導致大火一發不可收拾,形成四級火警,修車廠的大批輪胎和零件也都付之一炬。

目擊者Dougy Tru說:「我剛離開的時候,火勢猶如營火一樣,然後有黑煙,所見到的都是煙,火勢很大,我們現在大概離火場50碼,但在街道這一邊感覺,像是110度,太瘋狂了。」

另一名目擊者Juan Carrillo則說:「我打開閘門要把車移到裡面,轉頭回去竟看到巨大火焰,還有因為輪胎燃燒導致的黑煙,我很驚訝,因為沒有料想到會發生大火。」

大批消防人員前往滅火,並緊急疏散附近商戶及員工,火勢一度差點要延燒到旁邊的一間倉庫,還好在消防人員全力搶救下,將火勢撲滅,沒有危及到該間倉庫。

特別的是,打電話通報火警的正是聖荷西市消防局長Robert Sapien,因為火場就在消防局附近,消防局長在回辦公室途中發現了大火,因此迅速啟動滅火行動,所幸大火最終受控,沒有傷亡報告傳出。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。