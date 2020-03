華裔婦被洗街車撞死 生前積極爭取華裔及長者權益

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,一名華裔女長者週日早上在舊金山田德隆區過馬路時,被一輛工務局的洗街車撞倒,送院後傷重死亡,女長者名叫甄穗霞,生前是一位家居護理員,而且積極參與爭取華裔與長者的權益。

說:「甄穗霞非常樂於助人,而且非常熱心爭取華裔和長者福利和權益,這事發生太突然,我們完全不能接受,雖然我們沒有直接關係,但由於她非常熱心,加州長期護理工友與她情同姊妹,我們心情很難過,我希望為甄穗霞討回公道。」

剛剛過去的星期日早上7點半左右,67歲的甄穗霞在Geary夾Taylor街過馬路時,被一輛舊金山工務局的洗街車撞倒,送院後傷重死亡。

警方正在調查案件,甄穗霞是一位家居護理員,積極參與工會活動,上星期六,即是事發前一天,她出席了在華埠舉行反對因新型冠狀病毒而引發歧視華裔的事件。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。