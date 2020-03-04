華裔婦被洗街車撞死 生前積極爭取華裔及長者權益

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過，一名華裔女長者週日早上在舊金山田德隆區過馬路時，被一輛工務局的洗街車撞倒，送院後傷重死亡，女長者名叫甄穗霞，生前是一位家居護理員，而且積極參與爭取華裔與長者的權益。

說：「甄穗霞非常樂於助人，而且非常熱心爭取華裔和長者福利和權益，這事發生太突然，我們完全不能接受，雖然我們沒有直接關係，但由於她非常熱心，加州長期護理工友與她情同姊妹，我們心情很難過，我希望為甄穗霞討回公道。」

剛剛過去的星期日早上7點半左右，67歲的甄穗霞在Geary夾Taylor街過馬路時，被一輛舊金山工務局的洗街車撞倒，送院後傷重死亡。

警方正在調查案件，甄穗霞是一位家居護理員，積極參與工會活動，上星期六，即是事發前一天，她出席了在華埠舉行反對因新型冠狀病毒而引發歧視華裔的事件。

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