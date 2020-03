【KTSF】

面對日漸嚴峻的新型冠狀病毒疫情,國會眾議院週三通過緊急法案,撥款接近80億抗疫,是白宮所要求的三倍。

而負責領導抗疫小組的副總統彭斯就宣布,會擴大檢測規模,讓州的化驗所和地區醫院都可以做檢測。

彭斯說:「首先我們有大約150萬個測試盒,現正送到各醫院,特別是已經有新冠狀病毒的。」

彭斯表示,除了加派測試盒外,特朗普總統在週末已經批准所有州政府的衛生局化驗所和大學化驗所,都可以進行新冠狀病毒檢測,而最終目的是讓所有擔心自己染病的美國人,可以到自己的醫生或者診所接受檢測。

彭斯表示,已經和一些私人的化驗所商討合作,希望可以在幾個星期後實現計劃,讓更多人可以更快檢測。

