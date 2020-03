伊朗多名國會議員確診新型肺炎 囤積抗疫物資可判死刑

【有線新聞】

伊朗新型肺炎個案連續兩天急增逾五成,累計逾2,000人染病,包括國會近8%議員。為防監獄爆發疫情,當局暫時釋放5萬多名沒有染病的在囚人士。

伊朗新型肺炎疫情持續,除了政府官員,還有多名國會議員感染。

副議長馬斯里表示,全體290名議員中逾20人確診,因應情況,國會無限期休會,議員亦暫停接見公眾訪客。

最高領袖哈梅內伊出席植樹活動時戴著手套,他稱疫情不算是太大件事,國家過去經歷更大災難,當局無意淡化或誇大任何數字,一直保持透明。

伊朗政府計劃動員30萬名士兵和義工應對疫情,衛生部門當地週三在全國展開大型檢測,派員到出現疑似個案的地區調查,當局警告任何人囤積抗疫物資,或須面臨死刑。

為了防範疫情在監獄傳播,司法部宣布除了判囚5年以上的囚犯外,其餘54,000名經檢測後,沒有確診新型肺炎的囚犯可以暫時釋放。

有英國國會議員引述伊朗大使稱,2016年因顛覆政權罪等被判囚5年、被視為政治犯的英籍女子扎加里可望於日內獲釋。

她的丈夫日前稱,獄方拒絕為扎加里作病毒檢測,擔憂她可能染病,英國政府促請德黑蘭政府立即為扎加里檢查身體。

