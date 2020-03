擔憂疫情欲取消機票旅客 買了旅遊保險可能仍得不到理賠（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對新冠病毒在全球擴散,美國三大航空公司已暫時停飛或縮減到疫情較嚴重國家的航班,至於那些因為擔憂疫情而打算取消旅遊行程的旅客,即使買了旅遊保險,可能得不到理賠。

目前CDC已對中國、韓國、日本、意大利及伊朗發出旅遊警告,美國與這些國家有密切航班往來的航空公司,也已暫時停飛或縮減航班。

美國航空(AA)、達美航空(Delta)都暫停紐約至米蘭的航班,分別至4月底及5月1號,而從幾個美國城市飛往首爾的航班也有縮減。

聯航(United)也縮減了到東京、大阪、新加坡以及首爾的航班。

聯航由舊金山往返大阪的航班,也縮減至每週五班,從3月8號到4月24號聯航往返舊金山和首爾的航班,則縮減至每週三班。

至於取消或更改機票的手續費,凡在3月1日與3月16日之間購買的美航機票,包括不可退款的機票在內,只要是在出發前14日內都可免費更改行程。

如果在3月份購買的達美國際航線機票,出發日期在3月1號到明年2月28號之間,都可以免費更改一次行程。

凡在3月3號到31號購買的聯航機票,都可在12個月內免費更改,但須付機票差價,如果取消機票,則可獲同等價值的代用券,並在一年內使用。

更多詳情,可分別到航空公司網站查詢。

另一方面,專營旅遊保險的Squaremouth公司表示,自從疫情爆發以來,要求取消行程的乘客增加了兩倍,不過大多數旅遊保險公司都視新冠狀病毒疫情是預期事件,因為當官方正式宣佈疫情呈現擴散趨勢時,該事件已廣為人知,且可以預期對遊客的影響,因此一般旅遊保險並不包括此種情況,不會支付取消行程的損失。

保險公司建議,可以購買Upgrade更高級別的旅遊保險,但必須在購買保險後21天內升級,費用也比普通保險高出四成,但遊客如果取消行程,則能拿回75%的旅行費用。

