擔憂疫情欲取消機票旅客 買了旅遊保險可能仍得不到理賠（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對新冠病毒在全球擴散，美國三大航空公司已暫時停飛或縮減到疫情較嚴重國家的航班，至於那些因為擔憂疫情而打算取消旅遊行程的旅客，即使買了旅遊保險，可能得不到理賠。

目前CDC已對中國、韓國、日本、意大利及伊朗發出旅遊警告，美國與這些國家有密切航班往來的航空公司，也已暫時停飛或縮減航班。

美國航空（AA）、達美航空（Delta）都暫停紐約至米蘭的航班，分別至4月底及5月1號，而從幾個美國城市飛往首爾的航班也有縮減。

聯航（United）也縮減了到東京、大阪、新加坡以及首爾的航班。

聯航由舊金山往返大阪的航班，也縮減至每週五班，從3月8號到4月24號聯航往返舊金山和首爾的航班，則縮減至每週三班。

至於取消或更改機票的手續費，凡在3月1日與3月16日之間購買的美航機票，包括不可退款的機票在內，只要是在出發前14日內都可免費更改行程。

如果在3月份購買的達美國際航線機票，出發日期在3月1號到明年2月28號之間，都可以免費更改一次行程。

凡在3月3號到31號購買的聯航機票，都可在12個月內免費更改，但須付機票差價，如果取消機票，則可獲同等價值的代用券，並在一年內使用。

更多詳情，可分別到航空公司網站查詢。

另一方面，專營旅遊保險的Squaremouth公司表示，自從疫情爆發以來，要求取消行程的乘客增加了兩倍，不過大多數旅遊保險公司都視新冠狀病毒疫情是預期事件，因為當官方正式宣佈疫情呈現擴散趨勢時，該事件已廣為人知，且可以預期對遊客的影響，因此一般旅遊保險並不包括此種情況，不會支付取消行程的損失。

保險公司建議，可以購買Upgrade更高級別的旅遊保險，但必須在購買保險後21天內升級，費用也比普通保險高出四成，但遊客如果取消行程，則能拿回75%的旅行費用。

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