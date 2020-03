加州初選週二舉行 舊金山投票情況如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週二是超級星期二,包括加州在內等全美多個州分舉行總統初選,舊金山的投票情況如何?面對新型肺炎的威脅,選務處在投票站又有沒有準備抗疫措施?

週二中午時份,舊金山華埠建民中心的票站未見太多選民前來投票,截至下午1時,大約有30人在此投票,票站職員表示,大部分的選民都是來票站遞交已填好的選票。

舊金山選民馬女士:「我每一年來投票,我對投票很認真,我希望有個好領導,個個生活和平、厚愛、美滿。」

舊金山選民姚先生說:「老實說,我來了20多年,我曾經投過克林頓,那時開始投票,後來到戈爾,誰知道那次布殊上了台,我以後就失了信心,所以一直沒有投,(為什麼這次突然想投?)我覺得特朗普不是太理想。」

今年每個票站新增了電子投票機,讓一些有閱讀、書寫以及身體上有障礙的人,可以聽選票上的選項,再在輕觸式頻幕上投票。

週二投票的焦點,在於選出民主黨黨內的總統初選,現時有5位參選人角逐黨內提名。

選民鄺先生說:「我比較喜歡拜登,拜登他很踏實,因為他做副總統時做得很好。」

也有選民說投給桑德斯,因為選他對選民有利。

選民黃先生則說:「我喜歡彭博,(為什麼是彭博?)彭博好過桑德斯,桑德斯不是太好,彭博好,他做市長時搞得很好。」

在舊金山市府,投票站的氣氛熱鬧很多,票站職員及選民人來人往,選務處表示,週二是初選,預計投票率會比往年高,市府亦額外增設很多投票攤位,同時亦想看看初選需要多少人力物力,再為11月舉行的大選做準備。

不過初選遇上新型肺炎的疫情,這些投票攤位及工具,不知道有多少人用過,選務處表示,雖然舊金山未有確診個案,但他們亦都準備好清潔措施。

舊金山選務處中文發言人李懿莊(Catherine Lee)說:「因應疫情,我們都知道大家很關注衛生問題,其實過往亦有做,今日就特別加強,例如是投票站及投票中心裡,設有搓手液、清潔液,一些消毒的濕紙巾給選民用。」

選務處表示,根據加州最新的法例,選民可以選擇週二才更改自己的黨派,亦可以立即登記成選民投票,所以在市府這裡,特地增設很多這些投票攤位及職員,來應對人潮,而加州所有的票站,將會在晚上8時關閉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。