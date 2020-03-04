加州初選週二舉行 舊金山投票情況如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週二是超級星期二，包括加州在內等全美多個州分舉行總統初選，舊金山的投票情況如何？面對新型肺炎的威脅，選務處在投票站又有沒有準備抗疫措施？

週二中午時份，舊金山華埠建民中心的票站未見太多選民前來投票，截至下午1時，大約有30人在此投票，票站職員表示，大部分的選民都是來票站遞交已填好的選票。

舊金山選民馬女士：「我每一年來投票，我對投票很認真，我希望有個好領導，個個生活和平、厚愛、美滿。」

舊金山選民姚先生說：「老實說，我來了20多年，我曾經投過克林頓，那時開始投票，後來到戈爾，誰知道那次布殊上了台，我以後就失了信心，所以一直沒有投，（為什麼這次突然想投？）我覺得特朗普不是太理想。」

今年每個票站新增了電子投票機，讓一些有閱讀、書寫以及身體上有障礙的人，可以聽選票上的選項，再在輕觸式頻幕上投票。

週二投票的焦點，在於選出民主黨黨內的總統初選，現時有5位參選人角逐黨內提名。

選民鄺先生說：「我比較喜歡拜登，拜登他很踏實，因為他做副總統時做得很好。」

也有選民說投給桑德斯，因為選他對選民有利。

選民黃先生則說：「我喜歡彭博，（為什麼是彭博？）彭博好過桑德斯，桑德斯不是太好，彭博好，他做市長時搞得很好。」

在舊金山市府，投票站的氣氛熱鬧很多，票站職員及選民人來人往，選務處表示，週二是初選，預計投票率會比往年高，市府亦額外增設很多投票攤位，同時亦想看看初選需要多少人力物力，再為11月舉行的大選做準備。

不過初選遇上新型肺炎的疫情，這些投票攤位及工具，不知道有多少人用過，選務處表示，雖然舊金山未有確診個案，但他們亦都準備好清潔措施。

舊金山選務處中文發言人李懿莊（Catherine Lee）說：「因應疫情，我們都知道大家很關注衛生問題，其實過往亦有做，今日就特別加強，例如是投票站及投票中心裡，設有搓手液、清潔液，一些消毒的濕紙巾給選民用。」

選務處表示，根據加州最新的法例，選民可以選擇週二才更改自己的黨派，亦可以立即登記成選民投票，所以在市府這裡，特地增設很多這些投票攤位及職員，來應對人潮，而加州所有的票站，將會在晚上8時關閉。

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