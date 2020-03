新冠病毒蔓延下 無家可歸者該如何應對（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在灣區,當大家都聚焦於如何防控疫情的時候,有一個特殊群體,似乎完全無力抵抗新冠病毒,他們就是無家可歸者。

在東灣奧克蘭I-980高速公路橋下,居住者一群無家可歸者,在這樣的環境下,他們無法實施隔離14天,其中一名無家可歸者Clarissa Gregg說,這裡的人們一旦感染,結局可想而知。

Gregg說:「病毒會吞噬人,因為人們無法得到醫療救助,也無法隔離,這很嚇人。」

Gregg並不是唯一對此表示擔心的人,灣區健康部門官員們已經在商討如何應對一旦有大量露宿者感染病毒的情況。

無家可歸者Tim Lewis說:「到時只能聽天由命,因為無法證實他們會有人來幫助。」

這名無家可歸者住在奧克蘭被稱為「克難棚屋」(tough-shed)的村落裡,他說住在街頭帳篷裡的人們都已經生病,他們流浪街頭,本來就活得很脆弱,一旦疫情爆發,這裡的人們將會無法倖存。

自從新型冠狀病毒蔓延到美國以來,首個幫助無家可歸者的組織是STOMP,他們是專門為無家可歸者服務的醫療項目。

Danielle Williams醫生每週會有兩天,來到這些無家可歸者營地幫助這些人們,她認為教育無家可歸者保持衛生的生活習慣十分重要,不過對於露宿者來說,他們能為改善生活做的事情很少。

Williams醫生說:「如果你已生病了,最好還是待在帳篷裡,或者把帳篷搬到別處,我們應該盡力避免這樣的情況發生,因為疫情一旦在露宿者聚集區蔓延,情況會變得很棘手。」

Williams醫生認為,奧克蘭市府應該為這些無家可歸者提供清潔用品、口罩和設立洗手台等,另外她還有一個顧慮,如果病毒在露宿者社區傳開,他們將會更加被貼上污名,反而得不到應有的救助。

就在週二,舊金山公共衛生局取消了本來要在Bill Graham市府大樓為無家可歸者提供的健康檢查服務,原因是由於新冠病毒蔓延,該活動的主辦機構希望避免大量人流聚集,目前還沒有公佈幾時會恢復該服務。

