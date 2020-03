發病華人涉嫌瞞報症狀 意大利返浙江後確診新型肺炎

【有線新聞】

中國要外防輸入依靠自律申報似乎不可行,8名在意大利的華人上月底返回家鄉浙江麗水,結果全部確診新型肺炎,打破浙江連續9天保持無新增病例的記錄,8人被列為境外輸入病例,他們是意大利倫巴第大區貝加莫同一家餐廳的老闆和僱員,無湖北武漢接觸史。

當中7人在意大利時間2月26日,從米蘭乘坐SU2415H航班到莫斯科,轉機之後乘坐SU206H班機,在北京時間27日晚上抵逹上海浦東機場,第二日分別坐兩輛包車前往青田縣。

第8人則在28日,由米蘭乘坐LH0273航班到德國法蘭克福,之後29日轉乘坐CA0936航班到達上海浦東,再坐包車回家。

青田縣政府微信公眾號公布,首名確診染病的餐廳老闆娘,早於2月16日已經咳嗽、頭痛、腹瀉,不過直至她10日後啓程回國,都未有求醫,只是自行服藥。

內地財新網引述知情人士指,他們之所以回國原因之一是意大利北部疫情嚴重,餐廳生意變差。

即使事主已經發病,但一行人落地後都可以順利在上海入境,外界推測他們涉嫌瞞報,因為根據防疫規定,進入上海的人員要如實填寫健康申報包括症狀和接觸史,他們回到青田隨即被隔離醫學觀察,懷疑在到埗後才向當局申報。

因為新型肺炎疫情,意大利早在1月底已停飛來往中國的航班,這8個最終被確診人士需要轉機才能回家,足跡涉及4個國家5個機場,撇除等待轉機時間,單單飛行時間:由米蘭到俄羅斯需要5小時,由俄羅斯機到浦東需時13小時,由米蘭經法蘭克福到上海要18小時,合共36小時。

浙江方面至少追蹤到他們在國內的39名密切接觸者,已全部被隔離,但相比他們沿途接觸到的人數只是冰山一角。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。