中國論文指新冠病毒基因已變兩類 毒性較強比例下降

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中國科學院主辦的《國家科學評論》週二發表論文，指他們完成了至今最大規模的新型冠狀病毒全基因組分子分析，指新型冠狀病毒已於近期產生了149個突變點，並演化出了L和S兩個亞型。

由去年12月24日至2月5日收集得來的103病毒基因樣本中，佔三成的S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒更接近，其餘七成是較新的L型，它傳播能力更強，在武漢爆發疫情早期更為普遍，1月7日後所佔的比例有所下降，作者推測L型病毒或者在人體內複製更快，因此可能意味著其毒力也更大。

除了一個有去過武漢的美國患者，身上併存有兩種類型的病毒外，此次研究中絶大部分患者只感染L型或S型其中一種。

有研究員指，湖北出現較多L型的患者，但全球其他地區來說S型的患者更普遍，由於這兩種亞型的傳播能力、致病嚴重程度，或許存在較大差別，認為如果這研究得到證實的話，未來可以更準確地對不同亞型的新型肺炎作針對性的治療和防控。

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