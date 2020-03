中國論文指新冠病毒基因已變兩類 毒性較強比例下降

【有線新聞】

中國科學院主辦的《國家科學評論》週二發表論文,指他們完成了至今最大規模的新型冠狀病毒全基因組分子分析,指新型冠狀病毒已於近期產生了149個突變點,並演化出了L和S兩個亞型。

由去年12月24日至2月5日收集得來的103病毒基因樣本中,佔三成的S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒更接近,其餘七成是較新的L型,它傳播能力更強,在武漢爆發疫情早期更為普遍,1月7日後所佔的比例有所下降,作者推測L型病毒或者在人體內複製更快,因此可能意味著其毒力也更大。

除了一個有去過武漢的美國患者,身上併存有兩種類型的病毒外,此次研究中絶大部分患者只感染L型或S型其中一種。

有研究員指,湖北出現較多L型的患者,但全球其他地區來說S型的患者更普遍,由於這兩種亞型的傳播能力、致病嚴重程度,或許存在較大差別,認為如果這研究得到證實的話,未來可以更準確地對不同亞型的新型肺炎作針對性的治療和防控。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。