【KTSF】

加州週三出現首宗新型肺炎死亡個案,患者在北加州Placer縣接受治療,相信是在2月中乘搭郵輪後染病。

Placer縣公共衛生局稱,死者是一名年長人士,本身是長期病患,這名病人是該縣第二宗確診個案。

衛生局稱,病人是在週二確診,很可能是在2月11日至21日期間,在舊金山乘坐公主號郵輪(Princess)往墨西哥時染病,病人是在Roseville市的Kaiser醫院治療。

另外,華盛頓州衛生局公布再有一人死於新型肺炎,令當地的死亡病患增至10人。

