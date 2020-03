加州宣布進入疫情緊急狀態 洛杉磯縣6人確診

【KTSF】

美國至今有149宗新型肺炎,有11人死亡,當中10人在華盛頓,一人是加州Placer縣,是加州首宗新型肺炎死亡個案,為抗疫情,加州週三宣佈進入緊急狀態。

報導指該名死者是一名患有長期慢性病的71歲男人,亦是Placer縣第二名確診者。

他曾經在2月11號從舊金山登上Grand Princess號郵輪前往墨西哥,之後在2月21號返美,縣府相信他是在船上受感染。

他在週二確診後在醫院隔離治療,同他接觸過的15名醫護和急救人員,須要隔離檢疫14日,他們暫時沒有症狀。

至於該艘郵輪取消了原定前往夏威夷的行程,折返舊金山,但是州長紐森(Gavin Newsom)指,暫時不會讓該郵輪停泊加州,直至有關當局為船上所有乘客檢疫有結果,已知目前船上有另外至少一名確診者。

紐森說:「我們將空運測試盒去該郵輪,然後快速送到州府,主要去Richmond市一間實驗室,快速在幾小時內測試樣本,判斷這班乘客是否只是有一般流感,或是感染新型肺炎病毒。」

南加州洛杉磯縣週三新增6宗確診,其中一人是在在LAX洛杉磯國際機場為旅客做檢疫的醫護人員,報導指該名醫護曾在2月12至21號期間為中國入境旅客做檢疫,29號發現身體不適,目前未確認他是否在工作期間感染,或是在社區受感染。

當局發聲明指,該名醫護在工作時有穿著保護衣和裝備,在週二確診,現時正在居家隔離。

其餘的患者當中,有人曾經去過疫症爆發地區,或者是與當地人或確診者密切接觸過,當局相信並非社區傳播,洛杉磯縣府宣佈進入緊急狀態。

