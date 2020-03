彭博宣布退出民主黨總統初選 背書支持拜登

【KTSF】

超級星期二選戰過後,紐約富商彭博週三宣布退選,聯邦參議員華倫則在評估選情,民主黨總統提名戰,似乎已變成前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯之爭。

彭博為競逐民主黨總統提名,前後共花了逾5億元,全部自掏腰包,從宣布參選到退選只經歷了百多天,他在超級星期二,只贏得美屬薩摩亞黨團會議。

彭博宣布退選後,與早前已退選的數名候選人改為背書支持拜登,他們包括Amy Klobuchar、Pete Buttigieg和Beto O’Rourke。

拜登在超級星期二在多個州勝出,當中包括德克薩斯州和麻省,為其一直萎靡不振的選情打下強心針,桑德斯則拿下最多黨代表票的加州。

華倫週三則與競選顧問開會,研究是否繼續選情,她在超級星期二沒有在任何一個州勝出,連在所代表的麻省,得票率也排在拜登和桑德斯之後。

