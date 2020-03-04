南舊金山一羽毛球俱樂部稱有球友確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣衛生單位證實，縣內有兩宗對新冠病毒呈陽性的案例，位於南舊金山的一間羽毛球俱樂部張貼告示，表示一名俱樂部球友感染新冠肺炎。

位於南舊金山的Bintang羽毛球俱樂部的會員，最近都收到管理階層的簡訊，表示在2月17日與21日晚間，一名在這裡打球的San Mateo居民證實感染了新冠肺炎，為了健康安全，俱樂部關閉14天進行全面消毒。

記者週二實地走訪俱樂部，門外貼了3張告示，並對所造成的不便感到抱歉。

Bintang羽毛球俱樂部南灣場地負責人Brian Lam發表聲明表示：「一名聖馬刁縣居民昨天（週一）確診，他出現新冠狀病毒陽性反應，我們還在等待CDC的結果，這個人士記得前幾天接觸過的地方，他通知我們，在出現症狀之前，在2月21日來過南舊金山的Bintang，但是為了安全起見，南舊金山Bintang場地關閉，並進行深度消毒清潔，我們也跟聖馬刁衛生單位及CDC聯絡，這位人士跟我們確認他只到過南舊金山場地，我們其他灣區的場地沒有受到影響，所以照常開放，進一步消息我們會在社交媒體公布。」

記者跟San Mateo縣衛生單位求證，根據3月2日的新聞稿，縣內有一名成年男子確診，目前住院隔離，他是沒有旅遊，或接觸新冠病毒的確診個案，究竟是怎麼感染目前尚不明。

另一名受感染的病人是撤僑人士，目前還在醫院接受治療，情況良好，衛生官員跟記者表示，基於病人的隱私，他們不透露更多的訊息。

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