南舊金山一羽毛球俱樂部稱有球友確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo縣衛生單位證實,縣內有兩宗對新冠病毒呈陽性的案例,位於南舊金山的一間羽毛球俱樂部張貼告示,表示一名俱樂部球友感染新冠肺炎。

位於南舊金山的Bintang羽毛球俱樂部的會員,最近都收到管理階層的簡訊,表示在2月17日與21日晚間,一名在這裡打球的San Mateo居民證實感染了新冠肺炎,為了健康安全,俱樂部關閉14天進行全面消毒。

記者週二實地走訪俱樂部,門外貼了3張告示,並對所造成的不便感到抱歉。

Bintang羽毛球俱樂部南灣場地負責人Brian Lam發表聲明表示:「一名聖馬刁縣居民昨天(週一)確診,他出現新冠狀病毒陽性反應,我們還在等待CDC的結果,這個人士記得前幾天接觸過的地方,他通知我們,在出現症狀之前,在2月21日來過南舊金山的Bintang,但是為了安全起見,南舊金山Bintang場地關閉,並進行深度消毒清潔,我們也跟聖馬刁衛生單位及CDC聯絡,這位人士跟我們確認他只到過南舊金山場地,我們其他灣區的場地沒有受到影響,所以照常開放,進一步消息我們會在社交媒體公布。」

記者跟San Mateo縣衛生單位求證,根據3月2日的新聞稿,縣內有一名成年男子確診,目前住院隔離,他是沒有旅遊,或接觸新冠病毒的確診個案,究竟是怎麼感染目前尚不明。

另一名受感染的病人是撤僑人士,目前還在醫院接受治療,情況良好,衛生官員跟記者表示,基於病人的隱私,他們不透露更多的訊息。

