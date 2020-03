超級星期二拜登桑德斯爭持激烈 桑德斯料勝加州

【有線新聞】

美國民主黨「超級星期二」初選,獲兩名參選人「讓路」的前副總統拜登連贏至少9個州分,更橫掃南部、拿下關鍵的得州,主要對手桑德斯則在最多黨代表票的加州領先,幾可肯定黨內提名戰,將是兩人對決。

拜登說:「真是美好一夜,捷報連連。「超級星期二」非浪得虛名,我們打不死。」

不久之前瀕臨出局,這天,拜登成為選戰贏家,不只橫掃北卡羅卡納、弗吉尼亞等南部州分,最大收穫是,贏得200多張黨代表票的得州與對手沃倫根據地東岸馬薩諸塞州。

好成績除了建基於非裔「基本盤」,也要歸功上週南卡州勝仗後,兩名路線相近的參選人「讓路」退出,不少最後關頭才拿定主意的選民,傾向支持拜登。

拜登說:「某某豪言要掀起革命,我們則成功發起一場運動,鼓動更多人參與投票,支持我們。」

另一熱門桑德斯,堅持自己才是最佳人選,桑德斯說:「我有絕對信心贏得民主黨總統提名,唯有我們有力擊敗特朗普,舊有一套政治肯定贏不了。」

以州分數目計,桑德斯表現遠遠不及拜登,不過,坐擁全國最多400多張黨代表票的加州,他十拿九穩。

超級星期二合共決出黨內3分之1代表票,並非勝者全取,而是按得票比例瓜分,預料這天過後,提名戰將成桑德斯與拜登之爭。

