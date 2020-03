【有線新聞】

世衛點名讚香港和新加坡防範新型肺炎的抗疫工作做得好。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安表示:「很明顯在新加坡,或者另一例子,譬如香港,沒有任何「封城」措施或全面旅遊限制,過去6週成功抑制及降低疫情傳播。」

世衛總幹事譚德塞就指,過去24小時世界各地通報的新增感染個案比中國多出近9倍,傳播速度比中國本土更快。

譚德塞指,日本、南韓、伊朗及意大利的疫情最令人關注,但認為只要採取正確措施,疫情仍可受控。

