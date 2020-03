【KTSF 萬若全報導】

灣區整個2月份都沒下雨,不過剛過去的週末,滑雪場下了大雪。

上星期六,離灣區開車大約3小時的Dodge Ridge滑雪場開始下雪,星期日雪更是從早下到下午,太陽才出來。

Sierra山區週末也降下大約6英寸的雪,不少人抓住雪季的尾巴上山滑雪。

滑雪場負責人說,上星期五整座山一半是黃的,週末開始下大雪讓他們非常開心,整座滑雪場再次被白雪覆蓋,由於是新降的雪,雪非常的蓬鬆,摔倒也不痛。

根據氣象預測,這個週末滑雪場將再次迎來一場風暴,他們希望在滑雪季結束之前,能撐越久越好。

灣區整個2月份沒下一滴雨,國家氣象局表示,這是舊金山自1864年以來首次2月份沒下雨,3月份情況也不太樂觀。

不過這個週末想上山滑雪的人,最好留意路況是否要加掛雪鏈。

