聯邦儲備局週二突然宣布減息半厘,期望藉著減息,支持備受新型肺炎疫情威脅的經濟。

這次減息獲得所有理事一致通過,聯邦基準利率將會降至1%至1.25%的水平。

聯儲局主席包維爾表示,新型肺炎在一段時間內必定會影響美國以至海外的經濟活動。

這次是聯儲局自去年3度減息以來首次減息,也是2008年金融危機以來,首次在聯儲局舉行例會前決定減息,減息的幅度也是金融危機以來最大。

