美國新型肺炎死者增至9人 數名死者曾入住同一療養院

美國週二再出現新型肺炎死亡個案,迄今已做成9人死亡,全部在華盛頓州,當中數人曾入住西雅圖市郊一間療養院。

目前美國確診人數已超過100人,遍及至少14州,27宗在華盛頓州。

聯邦疾病防控中心Nancy Messonnier醫生說:「美國目前的狀況,可能是海外國家之前所經歷的開始。」

Messonnier醫生也指出,在中國,長者及長期病患併發重病的機率,較年輕和健康人士高出一倍。

聯邦藥食署(FDA)週二容許醫護人員可以使用工業用的口罩,以暫緩口罩短缺的問題,這類工業用口罩是用於保護建築工人避免吸入塵埃。

與此同時,國會議員則對衛生官員指稱,至本週稍後,病毒測試工具將可以廣泛應用的說法提出質疑,衛生當局指,屆時,全國的實驗室可以處理多達100萬個測試。

不過,有醫護業界表示,這個目標是不設實際。

藥食署署長Stephen Hahn醫生則說,FDA正與一間私人機構合作,希望能在本週結束前向全美的實驗室發放多達2,500個測試工具,每個工具可進行500個測試。

而在華盛頓州,有研究員相信,病毒早已在社區流傳數週,這令人憂慮可能有數以百宗個案仍未確診。

在疫情擴散下,西雅圖以北一個校區近日停課,以進行遙距授課的培訓,為疫情惡化下學校可能要關閉一段長時間作準備,名為Eastside Prep的私校則決定現階段只會網上授課,直至3月底為止。

另外,國土安全部位於西雅圖以南的一個設施,所有員工需要在家工作,因為有員工到過有多名患者死亡的療養院後生病。

