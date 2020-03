新型肺炎疫情美國擴散 當局呼籲民眾勿搶購口罩

【KTSF 張麗月報導】

新冠狀病毒已蔓延到美國十個州,共91宗,共有6人死亡,死者全部在華盛頓州,研究人員說,病毒可能在過去幾個星期已在華州傳播。

華盛頓州衛生當局表示,州內6個死亡病例中,有5個在King縣,當中兩例發生在療養院,患者本身有健康問題。

消息說,該療養院內有院友與工作人員中招,研究人員將華州1月下旬第一個病例,與2月底的最新病例的病毒樣本做了對比,發現基因相似,認為兩例同源,從而推斷病毒很可能在1月中已在華州散播,並感染數百人而未被檢測到。

目前全美最少10個州,確診病例有91宗,當中包括45名撤僑人士。

羅德島州有兩個最新病例,都是外遊感染,其中一人參加學校旅遊團到意大利。

在紐約市,一名女性醫療人員從伊朗回美後確診,目前她正在家中接受檢疫隔離。

紐約州長Andrew Cuomo表示,紐約市正加緊做好防疫準備,Cuomo形容,民眾的恐懼已經超乎理智。

面對疫情在美國蔓延,美國醫務總監Jerome Adams呼籲民眾要小心,但不要驚慌,他週一巡視康涅狄格州的公共衛生實驗室,他促請民眾勤洗手,避免與人握手,還要接種流感疫苗。

衛生當局呼籲民眾不要搶購口罩,應該留給前線醫療人員使用。

聯邦衛生部長Alex Azar就表示,CDC以極高速度研發一套測試劑,即將有超過7.5萬套可供應用。

Azar透露,至今美國有3,600人接受了病毒檢測,他也指出美國有最先進的公共衛生系統,監控系統並正在積極研發一種疫苗,以及斷症及治療方法。

面對疫情擴散,民主黨人抨擊特朗普政府的防疫抗疫工作做得不好,此外有消息指,政府研製的測試劑,遠遠不足應付大規模檢疫需要,而政府也拒絕世衛提供的測試劑,也令檢測進度追不上疫情。

