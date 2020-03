Santa Clara縣週二再多兩人確診 衛生局發新指引

【KTSF】

南灣Santa Clara縣週二再多兩宗確診新型肺炎個案,令確診病例增至11宗。

Santa Clara縣衛生局稱,在11宗確診個案中,兩宗已證實屬「社區感染」,4宗與外遊有關,3宗曾與確診病患有緊密接觸,兩宗仍在調查中。

Santa Clara縣衛生局稱,最受新型肺炎影響的族群是年屆50歲或以上人士,風險亦隨年紀而遞增,80歲或以上人士尤其高危。

另外,一些長期病患,例如有心臟病、糖尿病、癌症、心血管疾病、慢性肺病等人士也屬高危。

Santa Clara縣衛生局發出新指引,建議處於高危族群的人士,現階段應避免前往人群聚集的地方,如體育賽事、巡遊、演唱會,或其他與人有密切接觸的活動。

指引補充稱,這些地方並不包括日常出入的辦公室、雜貨店或購物中心,因為這些地方很少會有大批人士聚集在伸臂可及的範圍。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。