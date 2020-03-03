Santa Clara縣週二再多兩人確診 衛生局發新指引

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南灣Santa Clara縣週二再多兩宗確診新型肺炎個案，令確診病例增至11宗。

Santa Clara縣衛生局稱，在11宗確診個案中，兩宗已證實屬「社區感染」，4宗與外遊有關，3宗曾與確診病患有緊密接觸，兩宗仍在調查中。

Santa Clara縣衛生局稱，最受新型肺炎影響的族群是年屆50歲或以上人士，風險亦隨年紀而遞增，80歲或以上人士尤其高危。

另外，一些長期病患，例如有心臟病、糖尿病、癌症、心血管疾病、慢性肺病等人士也屬高危。

Santa Clara縣衛生局發出新指引，建議處於高危族群的人士，現階段應避免前往人群聚集的地方，如體育賽事、巡遊、演唱會，或其他與人有密切接觸的活動。

指引補充稱，這些地方並不包括日常出入的辦公室、雜貨店或購物中心，因為這些地方很少會有大批人士聚集在伸臂可及的範圍。

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