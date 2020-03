【KTSF 吳倩妤報導】

美國國務院宣布要5間被列為外國使團的中國官方媒體,削減四成在美國的中國僱員人數。

國務院宣布,要求新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報,以及人民日報5間中國官方媒體的駐美人員,由現時的160人減至100人,但國務院強調,此舉並非要驅逐中國記者,又指有關措施並非是要報復中國上月吊銷華爾街日報3名駐華記者的工作證。

國務卿蓬佩奧發表聲明表示,新政策是希望能與北京以較公平互惠方式,對待駐中國的美籍及其他外國記者,他說多年以來,中國對外國記者採取越來越嚴厲監控措施,並且騷擾和威脅他們,相比之下,美國政府長期歡迎包括來自中國的外國記者,他們能在美國境內自由工作,不須面對報復威脅。

