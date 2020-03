【KTSF】

週二是被稱為「超級星期二」的總統初選日,包括加州在內,全國有14個州舉行民主黨內的總統初選,以及地方選舉。

舊金山的投票站在週二早上7點開放給選民投票,舊金山選務處表示,還未登記選民的公民,若想週二參與投票,仍然可以在投票站登記成為選民,並即時進行投票。

如果選擇郵寄投票的選民,記得郵件上的郵戳時間必須是週二,選票才能有效,也可以在週二把選票放入就近的投票站。

選務處中文發言人李懿莊預計,週二投票的選民人數或會比去年11月少。

