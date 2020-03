【KTSF】

南灣Sunnyvale警方化解了一場可能的大型槍擊血案,警方宣布逮捕到一名UPS快遞公司的男員工,他涉嫌威脅要在職場展開大規模槍擊,警方並在該男子家中找到大批武器。

警方接報後對32歲的UPS員工Thomas Andrew展開追緝,週日晚在一場公路追逐中將他逮捕,警方還在他家中找到大批武器,包括5支來福槍、一支射擊槍、三支手槍,以及超過兩萬發子彈。

Andrew在Sunnyvale的UPS工作,他涉嫌向他的僱主發送簡訊,威脅說要在工作的地點大開殺戒開槍,他目前面對擁有武器、做出刑事威脅、逃避警方,以及在酒精或藥物影響下開車等多項控罪。

