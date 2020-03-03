南韓累計5,186人確診31死 文在寅宣布進入抗疫戰爭

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南韓再多851人感染新型肺炎，再創單日新高，累計5,186人確診，增至31人死，南韓總統文在寅宣布，南韓進入「抗疫戰爭」。

南韓感染新型肺炎的人數每日飆升，連日都有人大排長龍買口罩，總統文在寅為政府未能向公眾提供足夠口罩致歉，下令採取措施解決，除了限制口罩出口，亦會要求擴大口罩生產，將供求情況透明化，以及制定公平配給方案，承諾週四起，每天會向本地市場供應5百萬個口罩。

文在寅又在內閣會議宣布，南韓進入「國家全體投入與感染病的戰爭」，所有政府機構進入24小時全面戒備狀態，隨時應對疫情，政府同時增撥30萬億韓圜抗疫。

當地至今75%確診個案都是來自大邱市，當局形容，大邱和慶尚北道疫情均達到頂峰，首爾和釜山都增至近100宗個案，再有軍人確診，全國學校再延遲兩星期開學。

防疫部門指，2名新天地教會教徒1月曾到湖北武漢，其中一人上月底確診，難以判斷是否與新天地教會集體感染有關。

另外，南韓外交部指，如果新型肺炎疫情未能及時受控，將會影響中國國家主席習近平的訪韓日程。

習近平和總理李克強分別於今年上半年和下半年到訪南韓，當局表示會如常為兩人訪韓做準備，但要視乎疫情發展，又指訪問將會為兩國關係定立今後30年的合作前景，提供重要契機。

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