南韓累計5,186人確診31死 文在寅宣布進入抗疫戰爭

【有線新聞】

南韓再多851人感染新型肺炎,再創單日新高,累計5,186人確診,增至31人死,南韓總統文在寅宣布,南韓進入「抗疫戰爭」。

南韓感染新型肺炎的人數每日飆升,連日都有人大排長龍買口罩,總統文在寅為政府未能向公眾提供足夠口罩致歉,下令採取措施解決,除了限制口罩出口,亦會要求擴大口罩生產,將供求情況透明化,以及制定公平配給方案,承諾週四起,每天會向本地市場供應5百萬個口罩。

文在寅又在內閣會議宣布,南韓進入「國家全體投入與感染病的戰爭」,所有政府機構進入24小時全面戒備狀態,隨時應對疫情,政府同時增撥30萬億韓圜抗疫。

當地至今75%確診個案都是來自大邱市,當局形容,大邱和慶尚北道疫情均達到頂峰,首爾和釜山都增至近100宗個案,再有軍人確診,全國學校再延遲兩星期開學。

防疫部門指,2名新天地教會教徒1月曾到湖北武漢,其中一人上月底確診,難以判斷是否與新天地教會集體感染有關。

另外,南韓外交部指,如果新型肺炎疫情未能及時受控,將會影響中國國家主席習近平的訪韓日程。

習近平和總理李克強分別於今年上半年和下半年到訪南韓,當局表示會如常為兩人訪韓做準備,但要視乎疫情發展,又指訪問將會為兩國關係定立今後30年的合作前景,提供重要契機。

