舊金山即日起可自行測試新型冠狀病毒（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山目前未有病例,市府繼上星期宣布進入緊急狀態後,週一再推出3項應對措施,包括即日起自行在本地做病毒測試,以及投放多50名員工支持抗疫工作。

有別於以往只是能夠將檢測樣本送到聯邦疾病防控中心(CDC)進行病毒測試,舊金山衛生局宣布,已經拿到檢測病毒的工具,局方的實驗室週一起會自行在本地檢測。

局方表示,實驗室全年無休,本地檢測需時大約一到兩天就有結果,比起送去CDC做檢測所需的3到7天更有效率,由於本地的檢測程序加快,局方預告,舊金山很可能即將出現首宗確診個案。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說:「在舊金山不是沒有個案,而是何時會出現,我們預計舊金山會有確診個案,亦正準備應對病毒在社區傳播。」

局長表示,根據CDC的指引,不是所有出現病徵的人都能夠做病毒測試,合資格做測試的人,必須去過高危地區,而且病情嚴重。

Colfax醫生說:「例如你正住院,並持續出現相應的感染徵狀,試過其他病毒檢測而沒驗出甚麼,你便有機會接受新冠病毒測試。」

此外,市府推出的另外兩項措施包括,投放多50名職員來協助市府應對疫情,以及推行社區教育的工作。

市長布里德(London Breed)指,有關部門亦會先向無家可歸者、長者、長期病患者,及住在散房的居民提供協助,例如確保他們至少備有90天的所需藥物。

對於共用廚房及共用洗手間的散房居民,市府似乎未有很具體的安全居家隔離建議。

布里德說:「有很多人,很多長者住在散房,要與這些社區溝通,與非牟利機構在教育工作上合作,找出合作的方法,為這些社區提供支援及物資是很重要的。」

布里德亦指,知道市民因為擔心疫情的變化,過去的週末不斷搶購食品及日用品而造成物資短缺,她強調,不希望市民恐慌,市府做的仍然是預防工作,而市民亦毋需搶購口罩,將口罩留給醫護人員及病患,這些真正需要使用的人。

衛生局表示,現在暫時有250個這些病毒檢測工具,每個疑似個案要檢測兩次,即是暫時可檢測125個疑似個案,但不是每個生病的人都可以接受檢測,是需要跟足CDC的程序,再由局方作最後決定。

因應舊金山上星期宣布進入緊急狀態,得到聯邦及州府的撥款,因此這些檢測工具將會陸續有來。

