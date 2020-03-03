舊金山即日起可自行測試新型冠狀病毒（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山目前未有病例，市府繼上星期宣布進入緊急狀態後，週一再推出3項應對措施，包括即日起自行在本地做病毒測試，以及投放多50名員工支持抗疫工作。

有別於以往只是能夠將檢測樣本送到聯邦疾病防控中心（CDC）進行病毒測試，舊金山衛生局宣布，已經拿到檢測病毒的工具，局方的實驗室週一起會自行在本地檢測。

局方表示，實驗室全年無休，本地檢測需時大約一到兩天就有結果，比起送去CDC做檢測所需的3到7天更有效率，由於本地的檢測程序加快，局方預告，舊金山很可能即將出現首宗確診個案。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說：「在舊金山不是沒有個案，而是何時會出現，我們預計舊金山會有確診個案，亦正準備應對病毒在社區傳播。」

局長表示，根據CDC的指引，不是所有出現病徵的人都能夠做病毒測試，合資格做測試的人，必須去過高危地區，而且病情嚴重。

Colfax醫生說：「例如你正住院，並持續出現相應的感染徵狀，試過其他病毒檢測而沒驗出甚麼，你便有機會接受新冠病毒測試。」

此外，市府推出的另外兩項措施包括，投放多50名職員來協助市府應對疫情，以及推行社區教育的工作。

市長布里德（London Breed）指，有關部門亦會先向無家可歸者、長者、長期病患者，及住在散房的居民提供協助，例如確保他們至少備有90天的所需藥物。

對於共用廚房及共用洗手間的散房居民，市府似乎未有很具體的安全居家隔離建議。

布里德說：「有很多人，很多長者住在散房，要與這些社區溝通，與非牟利機構在教育工作上合作，找出合作的方法，為這些社區提供支援及物資是很重要的。」

布里德亦指，知道市民因為擔心疫情的變化，過去的週末不斷搶購食品及日用品而造成物資短缺，她強調，不希望市民恐慌，市府做的仍然是預防工作，而市民亦毋需搶購口罩，將口罩留給醫護人員及病患，這些真正需要使用的人。

衛生局表示，現在暫時有250個這些病毒檢測工具，每個疑似個案要檢測兩次，即是暫時可檢測125個疑似個案，但不是每個生病的人都可以接受檢測，是需要跟足CDC的程序，再由局方作最後決定。

因應舊金山上星期宣布進入緊急狀態，得到聯邦及州府的撥款，因此這些檢測工具將會陸續有來。

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